Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi: 13 ölü, 5 yaralı
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrildiği kazada, 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde Feroza Merkez Yolu üzerinde bir kamyon, seyir halinde giden yolcu otobüsünün üzerine devrildi.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, yetkililer bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların aksadığını söyledi.
Öte yandan Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde şiddetli yağışların devam edeceğini bildirdi.
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