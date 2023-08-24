Pakistan’da minibüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü

Pakistan’ın Sindh eyaletinde yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:04
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Pakistan’ın Sindh eyaletine bağlı Hyderabad şehrinden Thatta şehrine giden yolcu minibüsü kamyonla çarpıştı.

Kazada 7 kişi hayatını kaybederken yaralanan 15 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Sindh Genel Sekreteri Dr Muhammad Fakhr Alam, kaza hakkında Haydarabad emniyetinden rapor istedi.


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PAKistan Minibüs kamyon kaza

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