Pakistan'da sokaklar karıştı
Pakistan'da sokaklar karıştı. Eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri yürüyüş düzenledi. Polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.
Pakistan’ın Lahor kentinde eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Tehreek-i Insaf destekçileri sokağa döküldü. Polis, "Özgürlük Yürüyüşü” adı altında araçlarla başkent İslamabad’a ulaşmak isteyen protestoculara göz yaşartıcı gaz ve cobla müdahale etti. Eski Başbakan Khan tarafından yapılan protesto çağrısı sonrasında sokaklara inen protestocuların başında eski federal bakan Hammad Azhar yer aldı.
ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Lahor’un Batti Chowk ve birçok bölgesinde konuşlanan polisler çatışmalar esnasında, aralarında yerel parti lideri Zubair Niazi’nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı. Khan protesto ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Bu, Pakistan için belirleyici bir an” dedi.
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