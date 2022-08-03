Pakistan’dan Çin'e destek: 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tayvan’da yaşanan son gelişmelerle ilgili derin endişe duyulduğunu aktararak tek Çin politikasına bağlılığını bildirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İslamabad’ın Tayvan Boğazı’nda bölgesel barış ve istikrar için ciddi sonuçları olacak gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Pakistan’ın 'tek Çin' politikasına bağlılığı vurgulanarak Çin’in egemenlik ve toprak bütünlüğüne kesin destek yinelendi.
Dünya'nın, uluslararası gıda ve enerji güvenliğine istikrarsızlaştırıcı etkileri olan Ukrayna çatışması sebebiyle ciddi bir güvenlik durumu yaşadığına işaret edilen açıklamada, küresel barış, güvenlik ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni bir krizin kaldırılamayacağına dikkat çekildi.
Açıklamada, Pakistan’ın devletlerarası ilişkilerin karşılık saygı, iç işlerine karışmama, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası hukuk ve ikili anlaşma ilkelerini destekleyerek sorunların barışçıl çözümüne dayanması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığı kaydedildi.
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