Pakistan’dan Çin'e destek: 'Tek Çin' politikasını destekliyoruz

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:37

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İslamabad’ın Tayvan Boğazı’nda bölgesel barış ve istikrar için ciddi sonuçları olacak gelişmelerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Pakistan’ın 'tek Çin' politikasına bağlılığı vurgulanarak Çin’in egemenlik ve toprak bütünlüğüne kesin destek yinelendi.

Dünya'nın, uluslararası gıda ve enerji güvenliğine istikrarsızlaştırıcı etkileri olan Ukrayna çatışması sebebiyle ciddi bir güvenlik durumu yaşadığına işaret edilen açıklamada, küresel barış, güvenlik ve ekonomiyi olumsuz etkileyecek yeni bir krizin kaldırılamayacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, Pakistan’ın devletlerarası ilişkilerin karşılık saygı, iç işlerine karışmama, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası hukuk ve ikili anlaşma ilkelerini destekleyerek sorunların barışçıl çözümüne dayanması gerektiğine güçlü bir şekilde inandığı kaydedildi.