Papa, dünya liderlerini uyardı: ‘Sağlığı yerinde değil...’

Yayınlanma: 07.07.2024 - 14:46

Güncelleme: 07.07.2024 - 14:46

Papa Francis, pazar günü yaptığı açıklamada, dünyadaki demokratik sistemin tehlikede olduğunu ifade etti.

Cemaati huzurunda liderlere seslenen Papa, dünya siyasetçilerinden “popülizmden uzak durmalarını” ve “seçmenin umutsuzluk hissini kıran, güçlü toplumlar” inşa etmelerini istedi.

Adını aziz Francis’in onuruna değiştiren 87 yaşındaki Papa Francis, Eylül ayında görevinin en uzun yolcuğu olacak 12 günlük Asya seyahetine çıkmadan önce, İtalyan’ın Trieste kentinde cemaatiyle buluştu.

Her yıl gerçekleşen Roma Katolikler toplantısında konuşan Papa, birçok insanın kendilerini demokrasiden dışlanmış olarak gördüğünü, yoksulların ve güçsüzlerin yanlız ve kimsesiz hissettiğini söyledi.

Papa, demokratik ülkeleri tasvir ederken "Günümüz dünyasında demokrasilerinin sağlığının yerinde olmadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

"KAYITSIZLIK, DEMOKRASİNİN KANSERİDİR"

Konuşmasının devamında Papa Francis, sağlıklı bir demokrasinin "ideolojilerin artıklarından" kaçınması gerektiğini ve “partizanlıktan uzak, verimli diyaloğu” benimsemesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Doğru yolun zorluktan geçtiğini belirten Papa, "Kolay çözümler bizi aldatmasın. Bunun yerine ortak yarar için tutkuyla çalışalım" dedi ve “siyasi yolsuzluk ve kanunsuzluğun" yol açtığı zararın altını çizdi.

Papa, çocuklara demokratik değerlerin önemini öğretmenin gerekli olduğunu belirterek "kayıtsızlık, demokrasinin kanseridir" uyarısında bulundu.

Konuşmasının sonunda Papa, "Oy kullanmaya giden insanların sayısının azalaması, beni endişelendiriyor. Bu durumun sebebi ne olabilir?" sorusuyla insanları geleceği düşünmeye sevk etti.