Papa Franciscus, düştükten sonra sağ kolunu incitti

Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:58

Güncelleme: 16.01.2025 - 15:58

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un konutunda düşerek sağ ön kolunu incittiğini ancak herhangi bir kırığa maruz kalmadığını açıkladı.

Açıklamada, “Bu sabah Santa Marta'daki evinde düşen Papa Franciscus'un sağ ön kolunda ezilme meydana gelmiş olup kırık yoktur. Önlem olarak kol hareketsizleştirildi” denildi.

2013'ten bu yana 1.4 milyar üyeli Katolik Kilisesi'ne liderlik eden Franciscus, Aralık ayında 88 yaşına girdi ve diz ve sırt ağrıları nedeniyle hareket etmek için genellikle baston ya da tekerlekli sandalye kullanıyor.

Son iki yıl içinde birkaç kez grip ve buna bağlı sorunlar yaşadı. Ayrıca 2021'de divertikülit (kalın bağırsak iç yüzeyinde bulunan düzensiz ve şişkin keseler) ve 2023'te de bir fıtık tedavisi için ameliyat oldu.

Franciscus, sağlığıyla ilgili endişeleri önemsiz göstererek, selefi 16. Benedict gibi istifa etmeyi reddetti.

Franciscus, “Ben iyiyim. Kilise kafa ve kalp ile yönetilir, bacaklarla değil” dedi.