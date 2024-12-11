Papa'dan Suriye açıklaması: Siyasi çözüme ulaşılsın

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Suriye'de yeni çatışmalar ve bölünmeler olmadan istikrar ve birliğin sorumlu bir şekilde desteklendiği siyasi çözüme ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Papa'dan Suriye açıklaması: Siyasi çözüme ulaşılsın
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AA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:27

Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı geleneksel genel kabul oturumunda konuşan Papa, Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa Franciscus, "Tarihinin bu hassas anında Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum" dedi.

Papa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni çatışmalar ve bölünmeler olmadan, ülkenin istikrarını ve birliğini sorumlu şekilde teşvik edecek siyasi çözüme ulaşılmasını temenni ediyorum. Suriye halkının topraklarında barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için dua ediyorum. Farklı dinler, yıllardır savaşla sarsılmış bu ulusun iyiliği için dostluk ve karşılıklı saygı içinde birlikte yürüyebilsin."


Etiketler: #Vatikan #suriye

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