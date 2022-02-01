Paraguay’da festivale silahlı saldırı: 2 ölü
Paraguay’da gerçekleştirilen Jaumina müzik festivaline düzenlenen silah saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Paraguay’ın başkenti Asuncion’daki Jose Asuncion Flores Amfi Tiyatrosunda düzenlenen Jaumina Festivaline silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerden birinin Paraguay’daki Olimpia futbol takımında forma giyen futbolcu Ivn Torres’in eşi ünlü model Cristina Vita Aranda olduğu açıklandı.
Olayda hayatını kaybeden ikinci kişinin ise henüz kimlik tespiti yapılamadı.
Paraguay Sağlık Bakanlığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Saldırının ardından festivale ara verildi.
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