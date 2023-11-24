Paris Hilton, ikinci kez anne olduğunu duyurdu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 13:17

Güncelleme: 24.11.2023 - 13:17

ABD'li ünlü aktris ve şarkıcı Paris Hilton, Instagram sayfasında yayınladığı mesajda ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

"London" baskılı pembe bir bebek kıyafeti paylaşan Hilton, böylece bebeğinin cinsiyetini ve adını da ortaya çıkardı.

42 yaşındaki Hilton, fotoğrafın altına "Kızım için minnettarım" yazdı.

Hilton, daha sonra TikTok hesabından da kızına ilişkin, "Prensesim geldi" diye yazdı.

London, Paris Hilton ve kocası Carter Reum'un ailesindeki ikinci çocuk oldu. Ocak ayında çiftin taşıyıcı anneden Phoenix adında bir oğulları olmuştu.

Üç yıl önce Hilton'un, Carter'la tanışmadan önce bile yumurtalarını yıllar önce dondurduğu biliniyor. Hilton, o dönemde bir kız çocuğunu çok istediğini de açıklamıştı.

Geçen yıl Ellen DeGeneres'in talk show programında iki ya da üç çocuk sahibi olmayı çok istediğini açıklayan Hilton, ayrıca bir kız çocuğu olduğunda London Marilyn Hilton Reum adını vereceğini söylemişti.