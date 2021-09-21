Paris'in 'AUKUS' ittifakının yapılmasına karşı tepkisi sürüyor

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, bu hafta Londra’da bir araya gelmeyi planladığı İngiliz mevkidaşı Ben Wallace’la olan görüşmesini iptal etti. Paris’in, Avustralya’nın Fransa ile yaptığı anlaşmadan vazgeçerek nükleer enerjiyle çalışan denizaltı için teknoloji transferi dahil ABD ve İngiltere ile güvenlik anlaşmasını (AUKUS) imzalamasına tepkisi sürüyor. İki gün sürmesi planlanan görüşmelere ev sahipliği yapacak olan İngiltere’nin eski Paris büyükelçisi Lord Ricketts, görüşmenin “ileri bir tarihe ertelendiğini” açıkladı.

JOHNSON YUMUŞATMA ÇABASINDA

BM Genel Kurulu için New York’a giderken uçakta gazetecilere konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Paris’in anlaşmadan endişelenmesine gerek olmadığını savundu. “İngiltere ve Fransa birbirleri için çok önemli ve son derece dostane ilişkileri var. İngiltere’nin Fransa sevgisi sökülüp atılacak türden bir sevgi değil” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ABD ve Avustralya ile imzalanan ve AUKUS Paktı olarak adlandırılan güvenlik anlaşmasının yüzlerce yeni iş imkânı yaratabileceğini kaydetti. Truss, İngiltere’nin çıkarlarını koruma konusunda “inatçı” olmaya devam edeceğini de vurguladı. Sunday Telegraph gazetesine makale yazan Truss, bu anlaşma ile İngiltere’nin Hint-Pasifik bölgesi istikrarına verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Avrupa Birliği dışişleri bakanları da dünkü toplantılarında AUKUS’la ilgili gelişmeleri değerlendirdi.