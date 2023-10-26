Paris'te Filistin kararı: Gösterilere izin verilmeyecek
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, 28 Ekim'de düzenlenmesi ve çok sayıda kişinin katılması beklenen Filistin'e destek gösterisine, organizatörlerin açıklamalarının Hamas yanlısı olduklarını akla getirdiği için müsaade etmeyeceklerini duyurdu.
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Filistin'e destek gösterilerini teker teker incelemeye aldıklarını, riskli gördüklerini engelleyeceklerini belirtti.
Paris Emniyet Müdürü, bu cumartesi düzenlenmesi beklenen ve çok sayıda kişinin katılmasının ön görüldüğü gösteriye, organizatörlerinin tutum ve açıklamalarının "Hamas yanlısı olduklarını düşündürdüğü" ve antisemitik olarak değerlendirilebileceği için izin vermeyeceklerini söyledi.
Nunez, bu yasaklama kararlarının bir asayiş meselesinden öte ahlaki değere sahip çıkmakla alakalı olduğunu savundu.
Fransız Danıştayı yakın zamanda aldığı kararla İçişleri Bakanlığının Filistin'e destek gösterilerinin toptan yasaklama kararını "ifade ve gösteri hürriyetine" ters bularak iptal etmişti.
Mahkeme, her bir gösterinin tek tek incelenerek öyle karar alınabileceğini, toplu şekilde kararın yasalara aykırı olduğunu açıklamıştı.
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