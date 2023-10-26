Paris'te Filistin kararı: Gösterilere izin verilmeyecek

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, 28 Ekim'de düzenlenmesi ve çok sayıda kişinin katılması beklenen Filistin'e destek gösterisine, organizatörlerin açıklamalarının Hamas yanlısı olduklarını akla getirdiği için müsaade etmeyeceklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:35
Paris'te Filistin kararı: Gösterilere izin verilmeyecek
Abone Ol google-news

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Filistin'e destek gösterilerini teker teker incelemeye aldıklarını, riskli gördüklerini engelleyeceklerini belirtti.

Paris Emniyet Müdürü, bu cumartesi düzenlenmesi beklenen ve çok sayıda kişinin katılmasının ön görüldüğü gösteriye, organizatörlerinin tutum ve açıklamalarının "Hamas yanlısı olduklarını düşündürdüğü" ve antisemitik olarak değerlendirilebileceği için izin vermeyeceklerini söyledi.

Nunez, bu yasaklama kararlarının bir asayiş meselesinden öte ahlaki değere sahip çıkmakla alakalı olduğunu savundu.

Fransız Danıştayı yakın zamanda aldığı kararla İçişleri Bakanlığının Filistin'e destek gösterilerinin toptan yasaklama kararını "ifade ve gösteri hürriyetine" ters bularak iptal etmişti.

Mahkeme, her bir gösterinin tek tek incelenerek öyle karar alınabileceğini, toplu şekilde kararın yasalara aykırı olduğunu açıklamıştı.


filistin paris

İlgili Haberler

Bilgisayar oyununda Filistin bayraklı protesto

Bilgisayar oyununda Filistin bayraklı protesto
İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı

İsviçre, Filistinli ve İsrailli 11 sivil toplum kuruluşuna mali desteğini askıya aldı
Hollanda'da

Hollanda'da "Filistin özgür olacak" ifadesi yasaklandı

En Çok Okunan Haberler