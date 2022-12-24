3 kişi yaşamını yitirmişti: Paris'te sokaklar savaş alanına döndü

24 Aralık 2022 Cumartesi, 17:31

Fransa'nın başkenti Paris'te dün Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir Fransız vatandaşının 3 kişiyi öldürmesi ve 3 kişiyi de yaralaması üzerine ülke genelinde protestolar patlak verdi.

Paris'teki Place de la République'de toplanan yüzlerce kişi, Rue d'Enghien'deki saldırıda hayatını kaybeden üç kişinin anısına bir araya geldi.

Fransa'nın birçok kentinde toplanan protestocular, özellikle Paris çevresinde güvenlik güçleri ile çatıştı.

Le Parisien'in aktardığına göre Rue du Temple'da çıkan olaylarda en az dört arabanın devrildiği, çöp kutularının yakıldığı belirtilirken, kapüşonlu küçük grupların da arabalara ve sokaktali eşyalara saldırdığı bildirildi.

Bir grup terör örgütü PKK sempatizanı ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda birçok kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

BAZI METRO HATLARI KAPATILDI

8 numaralı metro hattında "Saint-Sébastien-Froissard", "Chemin Vert" ve "Bastille" istasyonlarının "güvenlik önlemi nedeniyle" bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı aktarıldı.

Gösterilerin bazı bölgelerde azalarak etkisini kaybettiği, ancak protestocuların ilerleyen günlerde de gösteriler gerçekleştirebileceği iddia edildi.

ZANLININ GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Paris savcılığı, 69 yaşındaki zanlı William M.'nin gözaltı süresinin Cumartesi günü uzatıldığını duyurdu.

Le Parisien, daha önce de silahlı şiddet eylemlerinde bulunmuş olan William'ın, tutuklanması sırasında saldırıyı "ırkçı" olduğu için gerçekleştirdiğini söylediğini yazdı.