Demirtaş'tan 'Paris saldırısı' açıklaması
Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta gerçekleşen silahlı saldırıda 3 kişinin öldü. 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien Sokağı'nda bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi öldü. Yaralanan 5 kişiden 2'sinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.
Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor.
DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Saldırı ile ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Demirtaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketlediği gönderisinde şunları yazdı:
"Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız."
Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 23, 2022
Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum.
Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız. @EmmanuelMacron
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