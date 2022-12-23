Demirtaş'tan 'Paris saldırısı' açıklaması

23 Aralık 2022 Cuma, 21:02

Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien Sokağı'nda bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi öldü. Yaralanan 5 kişiden 2'sinin de yoğun bakımda olduğu belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Uluslararası ajanslardan gelen son bilgilere göre 69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri alınan bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Polisin operasyonu devam ediyor.

DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Saldırı ile ilgili eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketlediği gönderisinde şunları yazdı:

"Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıyı kınıyorum. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Saldırının tüm yönlerinin ortaya çıkarılması Fransa makamlarının sorumluluğundadır. Takipçisi olacağız."