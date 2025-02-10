Paris’te ‘Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’ başlıyor

Yayınlanma: 10.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.02.2025 - 04:00

Paris’teki zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un yanı sıra Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD cephesinden Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte OpenAI CEO’su Sam Altman ve Google CEO’su Sundar Pichai’nin katılması bekleniyor.

Rakiplerine göre çok daha ucuz maliyetle benzer performanslar verdiği öne sürülen yapay zekâ modeli DeepSeek R1 ile sektöre hızlı bir giriş yapan Çin, zirvede Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing tarafından temsil edilecek.

Zirvede ele alınacak başlıca konular “Kamu yararı için yapay zekâ”,“Yapay zekâya güven” ve “Küresel yapay zekâ yönetimi” olacak.

AB 56 MİLYON AVRO AYIRDI

Yapay zekâ alanında geri kaldığı yorumları yapılan Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde Avrupalı konsorsiyum tarafından geliştirilen OpenEuroLLM yapay zekâ projesi bulunuyor. AB tarafından 56 milyon avro yatırım yapılacağı belirtilen proje hakkında ayrıntılar paylaşılmadı. Bununla beraber yapay zekâda küresel liderlik iddiasını sürdüren ABD’de OpenAI’ın, ulusal bir yapay zekâ altyapısı oluşturulmasını öngören Stargate projesi ortağı Softbank’tan 40 milyar dolar yatırım alacağı iddiaları basına yansıyor.

BAE-FRANSA ORTAKLIĞI

AB’nin stratejik özerkliğini sıklıkla vurgulayan Fransız lider Macron, Avrupa’nın “yapay zekâ devrimi”ni kaçırmaması gerektiğini ve bu zirvenin kıta için bir “uyanış çağrısı” olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Paris yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) de bir anlaşmaya imza attı. BAE, Fransa’da maliyeti 50 milyar avroya kadar ulaşabilecek bir yapay zekâ kampusu kurmayı planlıyor.

GOOGLE’DAN ÇAĞRI

Bu yılın başlarında devletlerin yapay zekâ şirketleriyle ortak hareket etmesini öneren bir plan yayımlayan ve bu kapsamda ABD’de Trump yönetimiyle ortak çalışmalar yürüten OpenAI’ın ardından Google’dan da benzer bir çağrı geldi. Google, yasa yapıcılara, “tüm bilim insanlarının ulaşabilmesi için devletlerin yapay zekâ altyapıları inşa etmesi”, “yapay zekâ içeren bilimsel projelerin devletler tarafından fonlanması ile inovasyonu” ve “bilimi ‘destekleyen’ yasa düzenlemelerinin yapılması” olmak üzere üç temel konu üzerinde durmalarını öneriyor.