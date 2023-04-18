Paşinyan: 'Türkiye ile olumlu ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat görüyorum'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:11

Güncelleme: 18.04.2023 - 15:29

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin 2022 eylem planı raporunun görüşmeleri sırasında parlamentoda Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlere insani bir şekilde karşılık vermesinin ardından bu fırsatın arttığını söyledi.

Paşinyan, "Ülkelerimiz arasında olumlu ilişkiler kurmak için büyük bir fırsat var. Bu fırsat, bu yılın başında Türkiye'yi vuran yıkıcı depreme insani, iyi komşuluk değerlerine dayalı bir mantıkla yanıt vermeye karar verdiğimizde arttı. Türk hükümeti ve kamuoyu da eylemlerimizi bu şekilde algıladı ve kabul etti" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, "Tarihi ve ilgili konuları algılama perspektifleri değişmemiş olsaydı, arama kurtarma ekibi ve insani yardım gönderme kararı almayacaktık. Türkiye de Ermenistan'ın samimiyetine inanmasaydı, kurtarma ekibi ve yardım için Margara Köprüsü'nü (Alican Sınır Kapısı) açmazdı" diye ekledi.

"SINIR KAPISININ YAKINDA AÇILACAĞINI UMUYORUM"

"Ermenistan-Türkiye sınırının yakında açılmasını" umduğunu ve bunun "iyi komşuluk ve olumlu ilişkilerin gelişmesi için temel oluşturacağını" savunan Paşinyan, "Mirzoyan'ın Ankara ziyareti sırasında Türk Dışişleri Bakanlığı önünde dalgalanan düzinelerce Ermeni bayrağı, sadece bir protokol özelliği değil, umutsuzluk içinde umudun bulunabileceğine dair şaşırtıcı bir farkındalık idi. Ermenistan ve Türkiye bayrakları, ilişkilerimizin ve yıkıcı depremin yıkıntıları üzerine çekildi" dedi.

Paşinyan, sınırın üçüncü ülke vatandaşları ve diplomatik pasaport sahipleri için açılmasına ilişkin anlaşmanın yakında yürürlüğe gireceğini belirterek, insani ve komşuluk değerleriyle kazanılan yeni algı ve izlenimlerin donması, kaybolması ya da siyasi ve diplomatik kararlar üzerindeki etkisini yitirmesi halinde açılışın gerçekleşemeyeceğini kaydetti.