Paşinyan'dan Rus barış gücüne 'Karabağ' çağrısı: İstikrar için önlem almalı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:57

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:59

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, güvenlik konseyi toplantısı öncesi Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, "Dağlık Karabağ ile temas halindeyiz. Ancak bazı iletişim sorunlarımız var. Dağlık Karabağ’a başlangıçta topçu ve çeşitli araçlarla saldırı başlatıldığı, ardından ise farklı yönlerden kara operasyonları başlatıldığına ilişkin genel bilgiler" dedi.

Azerbaycan’ın operasyonlara başlamadan önce Rus barış gücü birliklerine bilgi aktardığını, Rus tarafının ise kendilerine bilgi verilmediğini belirttiğini hatırlatan Paşinyan, "Bu süreçte Azerbaycan operasyonlara ilişkin bilgi akışı sağlıyor ve Azerbaycan’ın operasyonlara başlanacağı konusunda Rusya’ya resmi bilgi vermesi bizim için kafa karıştırıcı. Biz Rus ortaklarımızdan bir bilgi alamadık. Rus barış gücünün Karabağ’daki durumun istikrara kavuşturulması için önlem almasını umuyoruz" şeklinde konuştu.



Azerbaycan tarafını suçlayan Paşinyan, "Bugün Azerbaycan’ın bir takım kitle iletişim araçları, resmi medya araçları üzerinden Dağlık Karabağ’da Ermenistan ordusu birliklerine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildiriyorlar. Ne yazık ki bu bilgi, Ermenistan ve Azerbaycan’a askeri operasyonları durdurma çağrısında bulunduğunu söyleyen bazı ortaklarımız tarafından da tekrarlanıyor. Ermenistan’ın askeri operasyonlara dahil olmadığını belirtmek isterim. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum. Ermenistan’ı ve Ermeni ordusunu çatışmalara dahil etmek isteyen girişimleri kabul etmediğimizi tekrarlamak istiyorum. Bazı iç ve dış güçlerin Ermenistan devletini saldırıya uğratmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Muhalefetinin eleştirilerine ve muhaliflerin Ermenistan parlamentosu önünde toplanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Paşinyan, "Ermenistan’da farklı kesimlerden ‘darbe’ çağrısında bulunanlar var. Kimse hesapsız ve keskin maceralar peşine düşmemeli" diye konuştu.