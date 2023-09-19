Ermenistan'da protestocular meydana indi, trafik akışı durdu: 'Paşinyan hain' sloganları atıldı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:35

Güncelleme: 19.09.2023 - 16:35

Ermenistan'da halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Erivan'da protestolara başladı.

Protestocular, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na inerek, trafik akışını durdurdu.





Il filo-USA #Pashinyan ha venduto ai turco-azeri gli armeni dell'#Artsakh /NagornoKarabakh. E ovviamente se la prende con le forze di peacekeeping russe.



Subito sono cominciate le proteste di piazza a #Yerevan per l'inazione del pupazzo Pashynian.



L'#Armenia rischia la guerra… pic.twitter.com/kmiEKGy3is — Lux Deluxe Lombardi (@mihirdjin) September 19, 2023

Protestocuların ayrıca, Abovyan ve Tigran Mets caddeleri başta olmak üzere, başkentteki önemli bazı noktaları trafiğe kapattıkları aktarıldı.

Ermenistan hükümet binası önünde toplanmaya başlayan protestocular, devlet yetkililerin derhal harekete geçmesini talep etti.

In Yerevan, protesters gathered in front of the government building and demanded the prime minister to intervene in the situation.



"Nikol (referring to Prime Minister Pashinyan) is a traitor," they shout. pic.twitter.com/Uno7gjg3oe — NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) September 19, 2023

Bazı protestocuların, "Paşinyan haindir" şeklinde slogan attığı videolara yansıdı.