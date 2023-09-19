Ermenistan'da protestocular meydana indi, trafik akışı durdu: 'Paşinyan hain' sloganları atıldı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından hükümete yönelik protesto gösterisine başladı.
Ermenistan'da halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Erivan'da protestolara başladı.
Protestocular, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na inerek, trafik akışını durdurdu.
Il filo-USA #Pashinyan ha venduto ai turco-azeri gli armeni dell'#Artsakh /NagornoKarabakh. E ovviamente se la prende con le forze di peacekeeping russe.— Lux Deluxe Lombardi (@mihirdjin) September 19, 2023
Subito sono cominciate le proteste di piazza a #Yerevan per l'inazione del pupazzo Pashynian.
L'#Armenia rischia la guerra… pic.twitter.com/kmiEKGy3is
Protestocuların ayrıca, Abovyan ve Tigran Mets caddeleri başta olmak üzere, başkentteki önemli bazı noktaları trafiğe kapattıkları aktarıldı.
Ermenistan hükümet binası önünde toplanmaya başlayan protestocular, devlet yetkililerin derhal harekete geçmesini talep etti.
In Yerevan, protesters gathered in front of the government building and demanded the prime minister to intervene in the situation.— NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) September 19, 2023
"Nikol (referring to Prime Minister Pashinyan) is a traitor," they shout. pic.twitter.com/Uno7gjg3oe
Bazı protestocuların, "Paşinyan haindir" şeklinde slogan attığı videolara yansıdı.
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