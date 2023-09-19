Ermenistan'da protestocular meydana indi, trafik akışı durdu: 'Paşinyan hain' sloganları atıldı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da toplanan halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından hükümete yönelik protesto gösterisine başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 16:35
Ermenistan'da protestocular meydana indi, trafik akışı durdu: 'Paşinyan hain' sloganları atıldı
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Ermenistan'da halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Erivan'da protestolara başladı.

Protestocular, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na inerek, trafik akışını durdurdu.


Protestocuların ayrıca, Abovyan ve Tigran Mets caddeleri başta olmak üzere, başkentteki önemli bazı noktaları trafiğe kapattıkları aktarıldı.

Ermenistan hükümet binası önünde toplanmaya başlayan protestocular, devlet yetkililerin derhal harekete geçmesini talep etti.

 

Bazı protestocuların, "Paşinyan haindir" şeklinde slogan attığı videolara yansıdı.


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