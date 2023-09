Ermenistan'da protestocular meydana indi, trafik akışı durdu: 'Paşinyan hain' sloganları atıldı

Ermenistan'da halk, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurmasının ardından başkent Erivan'da protestolara başladı.

Protestocular, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na inerek, trafik akışını durdurdu.

Protestocuların ayrıca, Abovyan ve Tigran Mets caddeleri başta olmak üzere, başkentteki önemli bazı noktaları trafiğe kapattıkları aktarıldı.

Ermenistan hükümet binası önünde toplanmaya başlayan protestocular, devlet yetkililerin derhal harekete geçmesini talep etti.

In Yerevan, protesters gathered in front of the government building and demanded the prime minister to intervene in the situation.



