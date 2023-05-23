Peru, Meksika Devlet Başkanı Obrador'u istenmeyen kişi ilan etti
Peru Kongresi, ülkenin içişlerine karıştığını öne sürdüğü Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ülkede "istenmeyen kişi" ilan etti.
Peru Kongresi Dış ilişkiler Komisyonunda yapılan oylamada, karar 11 kabul, 1 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi.
Kongre tüzüğünün 68. maddesi uyarınca kararın onaylanması için Genel Kurul'da tartışılacağı bildirildi.
Lopez Obrador'un Peru'ya yönelik son zamanlardaki açıklamalarını "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Kongre Üyesi Patricia Chirinos, Meksika'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.
Chirinos, Lopez Obrador'u ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçlayarak, "Meksika Devlet Başkanının sözleri, Perulularla alay etmek ve ülkeyi bölmek anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Ulusal Saray'da 15 Mayıs'taki açıklamasında Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi eleştiren Lopez Obrador, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun haksız yere hapiste tutulduğunu ve Boluarte'nin ise Castillo'nun görevini gasp ettiğini söylemişti.
Lopez Obrador, Castillo'nun özgür ve demokratik seçimleri kazandığını belirterek, "Hanımefendi (Boluarte) benden bahsetmiş, ben de ona Castillo'yu bırakması gerektiğini hatırlattım. Alçakgönüllü bir insan olduğu için Castillo'yu hapse attılar. Ülkede ırkçılık ve ayrımcılık hüküm sürüyor" ifadesini kullanmıştı.
Her fırsatta Peru'nun mevcut hükümetinin yasal ve meşru olmadığını savunan Lopez Obrador, kendilerinin yürüttüğü Pasifik İttifakı dönem başkanlığını Peru'ya devretmeyeceklerini duyurmuştu.
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