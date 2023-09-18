Eda Erdem'den Peru değerlendirmesi: 'Hedef 3-0'lık galibiyet'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 18:26

Güncelleme: 18.09.2023 - 18:26

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri heyecanı devam ediyor. Paris kotası için mücadele eden Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki 3’üncü maçında yarın Peru ile karşı karşıya gelecek.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 07.00'de başlayacak. Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda kaptan Eda Erdem, Peru maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"NET BİR SKORLA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"

Peru karşısında da net bir galibiyet hedeflediklerini söyleyen Eda Erdem, “Bu yazın en önemli turnuvası olan Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde ilk gün Porto Riko’yu, ikinci günde Bulgaristan’ı mağlup ederek güzel bir başlangıç yaptık. Güzel devam ediyoruz. Takım olarak keyifler yerinde. Olimpiyat hayalimizin peşinde kalan maçlarımıza hazırlanıyoruz. Yarın da üçüncü maçımızda Peru ile karşılaşacağız. Umarım yarınki karşılaşmadan da 3-0’lık net bir skorla galip gelip yolumuza devam ederiz” dedi.