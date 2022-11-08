Peter Feldmann kimdir? Peter Feldmann'ın eşi kimdir?

08 Kasım 2022 Salı, 12:33

Peter Feldmann, 7 Ekim 1958 yılında Almanya'da doğdu. 1979'da Frankfurt Ernst-Reuter-Schule'den mezun oldu. İsrail'deki Kibbutz'da çalıştı. 1986 yılına kadar Marburg Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu.

PETER FELDMANN'IN SİYASİ KARİYERİ

Feldmann, SPD'ye 1974'te katıldı. 1988'de Frankfurt belediye meclisine katıldı ve 2004'te partisinin meclis grubunun başkan yardımcılığına seçildi. 25 Mart 2012'de Frankfurt belediye başkanı seçildi.

PETER FELDMANN'IN EŞİ KİMDİR?

Peter Feldmann'ın 2016 yılında Zübeyde Feldmann ile evlendi. Feldmann'ın ilk eşinden bir kızı var.

EŞİNE TORPİL İDDİASI

Peter Feldmann, eşi Zübeyde Feldmann'a makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında açılan dava devam ederkeni yapılan halk oylaması ile koltuğundan oldu.

64 yaşındaki Frankfurt Belediye Başkanı, 2021 Mart'ta eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatılmıştı.

Feldmann'ın, 2018'deki seçim çalışmalarına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine "yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti.

Belediye başkanı ise suçlamaları reddetti.



