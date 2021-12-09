Pfizer’den yeni varyanta karşı dördüncü doz açıklaması
Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, Omicron varyantıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CNBC’ye konuşan Bourla, “Bence dördüncü bir doza ihtiyacımız olacak” dedi.
Pfizer CEO'su, Omicron varyantı nedeniyle insanların beklenenden daha erken dördüncü bir Covid-19 aşısına ihtiyaç duyabileceğini söyledi.
Bourla, şirket tarafından yapılan bir ön çalışmanın, varyantın sentetik, laboratuvarda oluşturulmuş bir kopyasına dayandığını ve gerçek virüse karşı testlerden daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Pfizer CEO’su, önümüzdeki iki hafta içinde, araştırmaların da sonuçlanmasıyla daha doğru sonuçlara ulaşılabileceğini belirterek şunları söyledi:
"Gerçek dünya verilerini gördüğümüzde, üçüncü dozun Omicron varyantına karşı yeterli olup olmadığını göreceğiz. İkinci nokta, bence dördüncü bir doza ihtiyacımız olacak”
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