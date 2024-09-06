Philadelphi Koridoru'nun önemi nedir, Netanyahu neden çekilmemekte ısrar ediyor?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 11:12

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:12

Netanyahu, son aylarda İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda kalıcı olacağı yönündeki sözlerini tekrarlayarak, bunun Tel Aviv'in güvenliği için kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor. Netanyahu, aynı zamanda Philadelphi Koridoru'nu "Hamas'ın silah tedariki için oksijen borusu" olarak öne sürüyor.

Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'ndaki askeri varlığı sürdürme yönündeki ısrarıyla hem ABD'nin tutumuna hem de İsrail'in buradaki varlığını reddeden Mısır başta olmak üzere bölgenin tutumuna meydan okuyor.

İsrail'deki muhalefet de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin hayatı pahasına bu ısrarını sürdüren Netanyahu'ya karşı tepki gösteriyor.

Uzmanlar da 2005 yılında İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine karşı çıkan Netanyahu'nun buradaki askeri varlıktan vazgeçmeme yönünde derin bir kanaat olduğuna dikkati çekiyor. Netanyahu, 2 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 2005 yılında çekilmesiyle Hamas'ın silah tedariki için yolun açıldığını söyledi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattını oluşturan Philadelphi Koridoru, ABD-Mısır-Katar arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden dolaylı müzakerelerde anlaşmazlık noktası olmuş durumda. Netanyahu oradan çekilmeyecekleri yönünde bir tutum sergilerken, Hamas İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istiyor.

Birkaç gün önceki açıklamalarında "Gazze'de savaşın hedeflerine ulaşmamız Philadelphi Koridoru'na bağlıdır" diyen Netanyahu, İsrail ordusunun hiçbir şekilde buradan çekilmeyeceğini yineledi.

İsrailli güvenlik yetkililerinin yanı sıra siyasi muhalifler ve Gazze'de tutulan esirlerin yakınları, birkaç aydan beri Netanyahu'nun koalisyon hükümetinin düşmesi korkusuyla Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını baltalamakla suçluyor.

Koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise savaşı sonlandıracak bir anlaşmanın olması halinde hükümeti düşürme tehditlerini sürdürüyorlar.

NETANYAHU'NUN ISRARININ İKİ SEBEBİ

Filistinli siyasi analist Usame Mugayyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'yla ilgili ısrarının siyasi ve stratejik olan iki sebebi olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun siyasi gerekçelerine dikkati çeken Mugayyir, "Netanyahu, Hamas'ın büyük tavizleri kabul etmeyeceğini bildiği için Philadelphi Koridoru'nu müzakereleri baltalamakta kullanıyor. Netanyahu ayrıca, Hamas'la olacak anlaşmayı siyasi geleceğine bir tehdit olarak addediyor" dedi.

Mugayyir, İsrail'in aşırı sağcı Başbakanı Netanyahu'nun stratejik sebeplerine ilişkin de "Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nda iddia ettiği tünellerden Hamas'a silah tedarikini kesmek istiyor. Bu tünellerin inşasının yıllar sürdüğünü öne sürüyor. Netanyahu'ya göre bu tüneller, İsrail'in güvenliği tehdit edecek duruma gelen Hamas'ın güç oluşturma stratejisinin merkezinde yer alıyor" diye konuştu.

Philadelphi Koridoru'nun Gazze Şeridi'nde yıllardan beri İsrail'in kontrolünde olmayan tek sınır hattı olduğunu hatırlatan Mugayyir, dolayısıyla Gazze Şeridi'ni tümüyle kontrol altında tutmak için Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'yla ilgili ısrarını ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nda yer alan Refah Sınır Kapısı'nın da Hamas yönetiminin unsurlarından biri sayıldığına vurgu yapan Mugayyir, bu nedenle de Netanyahu'nun bunu askeri hedeflerden biri haline getirdiğini ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın gümrük vergileriyle Hamas için bir gelir kaynağı olduğu ve İsrail'in bunun önüne geçmek istediğinin altını çizen Mugayyir, "Netanyahu aynı zamanda Philadelphi Koridoru'nu müzakerelerde Hamas'a karşı baskı için kullanıyor ve bunun üzerinden Hamas'ın yeni tavizler verebileceğini umuyor" dedi.

Netanyahu, 2 Eylül'deki açıklamalarında, "İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'na girmesi, Hamas'ı müzakerelerdeki tutumunu değiştirmeye zorladı" iddiasında bulunmuş ancak detaylara girmemişti.