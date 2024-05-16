Polis, milyar avroluk dolandırıcılığı ortaya çıkardı!
İtalyan polisi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ev tadilatlarını desteklemek amacıyla çıkarılan devlet teşvikinden yasa dışı faydalanarak milyarlarca avroluk vergi indirimi alan bir dolandırıcı çetesinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.
İtalya’nın Kuzeybatısındaki Savona kentindeki Maliye Polisi, 10 İtalyan bölgesinde 85 şirkette yaptığı aramaların ardından 311 kişiyi soruşturma altına aldıklarını ve bir milyar avro (35 milyar TL) değerinde yasa dışı vergi indirimine el koyduklarını söyledi.
"EN BÜYÜK VERGİ KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU"
Reuters'a telefonla bilgi veren ve ismini vermek istemeyen yerel bir İtalyan maliye yetkilisi, "Bu, İtalya'da bugüne kadar yapılan en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu" dedi.
İtalya, son yıllarda ekonomisini canlandırmak amacıyla, ev sahiplerinin enerji tasarrufu sağlamaları için tadilatın maliyetinin yüzde 110'unu vergilerinden düşmelerine olanak sağladı.
Ev sahipleri, müteahhitler veya bankalarla iş yaparken, bu ‘vergi kredilerini’ de bir ödeme şekli olarak kullanmalarına olanak tanıyan bir dizi teşvikten yararlanabiliyor.
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