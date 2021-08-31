Filenin Sultanları, Polonya'yı set vermeden yendi | 3-0

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale kaldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 21:54
Filenin Sultanları, Polonya'yı set vermeden yendi | 3-0
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Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile çeyrek finallerde karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, rakibini 25-18, 25-14 ve 25-23'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı.

Milli takımımız, yarı finalde Sırbistan-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milli Voleybol Takımımız, Ukrayna, Hollanda, İsveç, Finlandiya ve Romanya'yı yenerek grubunu lider tamamlamış, 8'li finaller mücadelesinde ise Çekya'yı 3-1 mağlup etmişti.


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