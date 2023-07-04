Polonya’da çocuk yuvasının kapısına para ve şeker dolu sandık bırakıldı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 14:26

Güncelleme: 04.07.2023 - 14:43

Polonya’nın güneydoğusundaki Dlugie kasabasında bulunan Janusz Korczak Çocuk Yuvası’nda filmlere konu olabilecek bir olay yaşandı. Dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, yuvanın önüne büyük bir metal sandık bıraktı.

Zincir ve şifreli kilitle kapalı olan sandığın üzerinde el yazısıyla yazılmış "Lütfen korkmayın, bu bir bağış, tehlikeli bir şey değil" notunu fark eden yurt görevlisi sandıkta patlayıcı bulunabileceği ihtimali üzerine polise haber verdi.

Belirtilen adrese gelen polis ile bomba imha uzmanları sandıkta patlayıcı madde bulunmadığını tespit etti. O sırada sandığı bırakan kişi, yerel haber sitesinin yazı işlerini arayarak sandığın üzerindeki kilidin şifresini verdi. Yazı işleri görevlileri ise "7777" olan şifreyi sandık başında çalışmalarını sürdüren polislere iletti.

Polisler verilen şifreyle sandığı açtıklarında yuvadaki çocuklar için konulmuş çikolata ve şekerlerin yanı sıra desteler halinde 100 bin zloti nakit para (yaklaşık 640 bin TL) ile karşılaştı.

Bağışçı anonim olarak kalmak isterken, çocuk yuvası görevlileri parayı bankaya götürdü. Burada yapılan kontrollerde sahte olmadığı anlaşılan para çocuk yuvasının hesabına yatırıldı.

Yuvanın Müdürü Monika Nowak bağışçıya medya aracılığıyla teşekkür ederken, yurtta şu anda 18 erkek çocuğunun kaldığını, paranın kullanımı konusunda çocuklarla ortak şekilde karar alacaklarını belirtti.