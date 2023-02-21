Polonya'da, Rusya'ya uygulanan ambargolar nedeniyle elma pazarının çöktüğü öne sürüldü

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:54

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:54

Polonya Elma Üreticileri Birliği Başkanı Miroslaw Maliszewski, elma ihracatına ilişkin Interia'ya değerlendirmelerde bulundu.

Miroslaw Maliszewski, Polonya elması için yeni pazarların Rusya'ya ihracat yasağının neden olduğu kayıpları telafi edemeyeceğini, yerel pazarın "zaten çökmüş" olduğunu ve üreticilerin devletten yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Maliszewski, "Polonya elma pazarı çoktan çökmüş durumda. Bunun ana nedeni, onlarca yıldır bizden bu meyveden büyük miktarlarda satın alan Rusya ile ticaretin yasaklanmasıdır. Bu bizim için bir şanstı ve biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Tüm sektörümüz bu pazara dayanıyordu" dedi.

Mısır gibi yeni ihracat ürünlerinin Rusya pazarının yerini kısmen almayı mümkün kıldığını, ancak ülkelerde ortaya çıkan ekonomik zorlukların ticareti ciddi şekilde engellediğini belirten Maliszewski, "Neredeyse tüm popüler elma pazarlarında ilk üç tedarikçi arasındayız. Ancak bu ambargo nedeniyle kaybedilen Rus pazarının yerini doldurmak için yeterli değil" diye konuştu.

"AĞAÇLAR SÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Polonyalı Bahçıvanlar Birliği'nin olağanüstü devlet yardımı mekanizmalarının devreye sokulmasını talep ettiğini aktaran Maliszewski, aynı zamanda birçok bahçıvanın sorunlar nedeniyle genç ağaçları bile sökmeye başladığını kaydetti.

Maliszewski, "Bunda şaşıracak bir şey yok. Ekonomik de dahil olmak üzere belli bir güç sınırı var. Kâr olmadan uzun süre dayanamazsınız" açıklamasında bulundu.