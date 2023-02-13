Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet'e: Desteklerimizi sürdürmeye hazırız

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 20:55

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 20:58

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Polonya harekete geçerek, Türkiye'ye insani yardım ve arama ve kurtarma ekibi gönderen ilk ülkelerden biri oldu.

Polonya'nın, Türkiye'ye yönelik insani yardım çabaları devam ediyor.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, depremzedelere yönelik çalışmalarla ilgili Cumhuriyet'e konuştu.

"HAYAT KURTARMAK İÇİN GÜÇLER BİRLEŞTİRİLDİ"

Büyükelçilik, Polonya makamlarının depremin yaşandığı 6 Şubat sabahının erken saatlerinde, "Türkiye'nin yardım çağrısına cevap verdiğini ve kurtarma ekiplerini deprem bölgesine göndermeyi teklif ettiğini" açıkladı.

Büyükelçilik, "AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında deprem bölgesine gönderilen arama ve kurtarma ekibi hakkında, "HUSAR (Ağır Kentsel Arama Kurtarma) ekibinden 76 itfaiyeci/kurtarıcı, 8 eğitimli köpek ve 20 ton ekipman gönderildi. İnsani ve Tıbbi Yardım Ekibinden 5 görevli kendilerine eşlik etti. Ekip, 7 Şubat Salı sabahından itibaren Adıyaman'ın Besni ilçesinde kurtarma çalışmalarına başladı. Trajediden sonraki ilk günlerde Polonya ekibi, Besni'de faaliyet gösteren tek yabancı kurtarma ekibiydi. Daha sonra Çekya ve Bulgaristan'dan kurtarma ekipleri onlara katıldı. İnsanların hayatını kurtarmak için güçler birleştirildi" ifadelerini kullandı.

"POLONYALI MADENCİLER DE ÇALIŞMALARA KATILDI"

"9 Şubat'ta askeri uçakla Adana'ya gelen madencilerden oluşan 11 kişilik kurtarma ekibinin olay yerine intikal ettiğini" aktaran Büyükelçililk, "Kurtarma ekipleri ağır, tıbbi ve yüksek irtifa kurtarma çalışmaları için gerekli olan ekipmanı yanlarına alarak çalışmalarına başladı" açıklamasında bulundu.

Büyükelçilik, Kahramanmaraş'a sahra hastanesinin de sevk edildiğini belirterek, "İncirlik Hava Üssü aracılığıyla ve Polonya Askeri Birliği askerlerinin yardımıyla, 51 kişi ve 30 yatak kapasiteli 1. seviye sahra sağlık merkezinin, Polonya'dan Wroclaw'daki 2. Askeri Sahra Hastanesinden sağlık personeli ile birlikte nakli gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kurulan sağlık merkezi 8 Şubat'tan beri faaliyet gösteriyor. En az 22 Şubat'a kadar çalışmalarına devam edecek olan sağlık merkezinde sağlık görevlilerinin ayrılmasının ardından çadırların ve diğer ekipmanların bir kısmı yerinde kalacak ve geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek. Bunun dışında Polonya Askeri Birliği’nden 16 asker İncirlik Üssü'nde 7/24 uçak boşaltma/yükleme yardımı yapıyor" dedi.

"POLONYALILAR NAKDİ VE AYNİ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI"

Depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda Polonya'da "hem nakdi hem de ayni bir dizi bağış kampanyası başlatıldığına" dikkat çeken Büyükelçilik, "Yardım kuruluşları, afetten etkilenen bölgelere peş peşe yardım gönderiyor. Polonya İnsani Yardım Hareketi adlı sivil toplum kuruluşu Gaziantep'te, deprem mağdurlarına sıcak yemek ve ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor" diye konuştu.

Büyükelçilik, Polonya'nın, Türk halkı ile acılarını ve üzüntülerini paylaştığını belirterek, "Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türk dostlarımıza desteklerimizi sürdürmeye hazırız!" açıklamasında bulundu.