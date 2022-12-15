Polonya'dan Rusya çağrısı: Yaptırımlar, güçlendirilmeli ve sıkılaştırılmalı

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:54

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için geldiği Brüksel'de gazetecilere, Rus lobicilerin yaptırımları hafifletmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Mateusz Morawiecki, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını istemeyen ülkelere karşı olduklarını belirterek, Moskova'yı durdurmanın herkesin ortak çıkarına olacağını ifade etti.

Morawiecki, birkaç ülkenin Rusya'ya yaptırımları hafifletmek için çabaladığını savunarak, "Polonya buna karşı. Yaptırımların güçlendirilmesi ve sıkılaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Rusya'nın mallarına el konulmasından yanayız" değerlendirmesinde bulundu.

El konulan paraların Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için kullanılabileceğinin altını çizen Morawiecki, "Rus oligarkların cüzdanlarına ulaşılmalı. Güçlerini ve zenginliklerini Ukrayna kanı üzerine inşa ettiler. Sadece kendi iyilikleri ve çıkarları, onlar için en büyük değerler" diye konuştu.

SEJM, RUSYA'YI "TERÖR SPONSORU DEVLET" İLAN ETTİ

Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Sejm, Rusya'yı "terör sponsoru devlet" ilan eden bir kararı kabul etti.

Sejm tarafından dün akşam saatlerinde yayımlanan bildiride, Rusya'nın sistematik olarak insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Rusya'nın soykırım suçu işlediği ve diğer ülkelerin topraklarına saldırdığı vurgulanan bildiride, "Sejm, Rusya Federasyonu'nu terör araçlarını uygulayan ve terörü destekleyen bir devlet olarak tanımıştır" ifadesi kullanıldı.