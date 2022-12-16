Polonya'dan yaptırım mesajı: Rusya'nın gücünü zayıflatmaya yönelik önemli adım

16 Aralık 2022 Cuma, 09:12

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketine ilişkin konuştu.

Mateusz Morawiecki, yaptırımlarda mutabakata varılan noktaya ulaştıklarını belirterek, "Bunlar bizim güvenilir olduğumuzu bir kez daha gösteren yaptırımlar. Üye ülkeler arasında birliği koruduk. Rusya, AB içinde bölünmeye oynuyor ve biz buna izin vermedik" diye konuştu.

Polonya ve Litvanya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların 12 aylık döngüde ele alınması için öneride bulunduklarını vurgulayan Morawiecki, şunları kaydetti:

"Bu yaptırım paketinde anlaşmamız birliğin bir göstergesi. Kabul edilen dokuzuncu bireysel ve ekonomik yaptırım paketi, Rusya'nın gücünü zayıflatmaya yönelik bir başka önemli adım. Ayrıca Rusya'da şimdiye kadar olmayan madencilik sektörüne yatırım yasağı getirdik. Bu çok önemli bir baskı şekli. Birlik, beraberlik ve barışın Ukrayna ve Avrupa için muzaffer olması gerektiği inancını korumayı başardık."

Yeni yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

AB Komisyonu'nun geçen hafta hazırladığı 9'uncu yaptırım paketi teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.

Üye ülkeler bu paketin detaylarını müzakere ediyordu.