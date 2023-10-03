Prof. Dr. Mete Atatüre Cambridge Üniversitesi fizik bölümü başkanı oldu

Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:27

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:27

Türk bilim insanı Mete Atatüre, Cambridge Üniversitesi fizik bölümü başkanı oldu.

Cambridge fizik bölümü, üyelerinin kazandığı nobel ödülleri ve yaptığı bilimsel keşiflerle ünlü.

METE ATATÜRE KIMDIR?

1975’te Kayseri’de doğdu. 1996’da Bilkent Üniversitesi fizik bölümünden mezun oldu. Doktora çalışmaları için Boston Üniversitesi’nin Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı’na dahil oldu. 2002’de doktora sonrası araştırmacı olarak İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nde bulundu. 2007’den beri Cambridge Üniversitesi’nde kurduğu araştırma grubuyla beraber kuantum fiziği ve geleceğin teknolojileri üzerine çalışıyor.

Atatüre, kuantum teknolojilerinde yaratarak yarı iletkenler ve elmastaki kuantum optik fenomenlerine öncü katkılarından dolayı 2020 Thomas Young Madalyası ve Ödülü’nü kazandı.