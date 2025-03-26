Prova uçuşunda faciadan dönüldü: Jetler havada çarpıştı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:20

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:20

Fransa’nın kuzeydoğusunda bulunan Saint-Dizier yakınlarında, Fransız Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi ekibine ait iki Alpha Jet tipi uçak, prova uçuşu sırasında havada çarpıştı.

Olay, Patrouille de France adlı hava akrobasi timinin gösteri hazırlıkları sırasında meydana geldi.

Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, kazada uçaklardan biri bir siloya çarparak yangına neden oldu.

Olay yerine hızla acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Watch MOMENT French jets collide during training session



Pilots and passenger ‘found unconscious’ pic.twitter.com/SR49r6ymUX — RT (@RT_com) March 25, 2025

Uçaklarda bulunan iki pilot ve bir yolcunun fırlatma koltuklarıyla atlayarak kurtulduğu, üçünün de bilincinin açık olduğu belirtildi.

Yaralılardan birinin birden fazla travma yaşadığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

Görgü tanıkları tarafından çekilen videolarda, altı uçağın dalış manevrası yaptığı sırada iki jetin birbirine temas ettiği ve ardından kontrolden çıkarak yere doğru serbest düşüşe geçtiği görüldü.

Uçaklardan birinin çarptığı silodan yükselen alevler ve yoğun duman kameralara yansıdı.

Fransa Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa’nın doğusunda Patrouille de France’a ait iki Alpha Jet’in prova sırasında karıştığı bir kaza meydana geldi. Acil durum birimleri olaya hızla müdahale etti” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Fransa’nın Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında Ukraynalı pilotları eğitmekte kullandığı Alpha Jet’lerin, çift motorlu hafif savaş uçakları olduğu biliniyor.