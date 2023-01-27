Provokasyona doymadı: Yeniden Kuran yaktı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 16:35

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 16:43

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Palundan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da da Kuran yaktı.

Rasmus Paludan, Danimarka’da cuma namazı vakti bir caminin karşısında polis eşliğinde Kuran yaktı. Cami hoparlöründen Paludan’a karşılık olarak tekbir getirildi.

Güvenlik önlemleri altında Kopenhag’ın popüler bölgelerinden Norrebro’ya giden Paludan'ın kurşun geçirmez kask ve yelek giydiği görüldü.

Dışişleri Bakanlığı, Rasmus Paludan'ın Kuran yakacağını önceden bildirmesi sebebiyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırmış ve "açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu" iletilmişti.

Aşırı sağcı PEGIDA'nın lideri Hollandalı siyasetçi Edwin Wagensveld, Kuran sayfalarını yırtmıştı.

Paludan'ın, İsveç'teki provakasyonu sonrası Türkiye, NATO'ya katılım sürecinde olan İsveç'i sert bir dille eleştirmiş ve Stockholm'ün bu saygısız gösteriye izin vermesi ve suç ortaklığı yapması nedeniyle Finlandiya ve İsveç ile üçlü görüşmeleri askıya almıştı.