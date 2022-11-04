Putin, iki kritik kararname imzaladı: Savaşmak isteyen gönüllüler artıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya katılmak isteyen gönüllü sayısının azalmadığını, aksine arttığını bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı yeni kritik kararnameleri imzaladı.
Vladimir Putin, orduya katılmak isteyen gönüllü akışının azalmadığını ve seferber edilenlerin sayısının şimdiden 318 bine ulaştığını söyledi.
Putin, 49 bin gönüllünün halihazırda birliklerde olduğunu ve muharebe görevlerini yerine getirdiğini, geri kalanının ise hala eğitimde olduğunu açıkladı.
CİDDİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER SEFERBERLİĞE DAHİL OLABİLECEK
Putin, ciddi suçlardan sabıka kaydı bulunan vatandaşların seferberlik kapsamında askerlik hizmetine çağrılabilmesini öngören bir kararname imzaladı.
Kararnameye göre, bazı ağır suçlardan dolayı açıklanmamış veya devam eden mahkumiyeti olan vatandaşlar seferberlik sırasında askerlik hizmetine çağrılabilecek.
Daha önce Rusya Devlet Duması, ciddi bir suç işledikleri için sabıkasız veya sabıkasız sabıka kaydı olan vatandaşların seferberlik yasağını kaldırmıştı.
GÖNÜLLÜ ASKERİ PERSONELLERİN STATÜSÜ BELİRLENDİ
Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne yardımcı olan gönüllü oluşumların ve bunların katılımcılarının statüsüne ilişkin yasayı imzaladı. Kararnameye göre, özellikle bu gönüllü vatandaşlar artık sözleşmeli asker statüsü kapsamında yer alacak.
Gönüllü oluşumlar, Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulacak ve belirli savunma görevlerinde yer alabilecek.
Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü İkinci Daire Başkanı Aleksandr Tulyaganov daha önce yaptığı açıklamada Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlamasından bu yana 15.000'den fazla kişinin gönüllü olduğunu söylemişti. Ayrıca yasanın özel askeri şirketler için geçerli olmadığını da belirtti.
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