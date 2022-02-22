Son dakika: Putin'den kritik açıklamanın ardından ilk karar: Rus ordusu Donbass'a girdi

22 Şubat 2022 Salı, 00:40

Reuters, Putin'in Ukrayna'nın doğusunda barış gücü operasyonu talimatı verdiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre Rus ordusu Donbass'a girdi.

Ukrayna - Rusya gerginliği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarından sonra krize dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Reuters Haber Ajansı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusunda barış gücü operasyonu talimatı verdiğini duyurdu. Edinilen bilgiye göre Rus ordusu Donbass'a girdi. pic.twitter.com/z4JNDbhfVq — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 21, 2022

ABD TİCARİ FAALİYETİ YASAKLAMIŞTI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

ABD - Rusya'nın 'bağımsızlığını tanıdığı' Ukrayna'daki iki bölgeyle ticari faaliyetleri yasaklıyor.



