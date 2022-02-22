Son dakika: Putin'in Ukrayna kararının ardından... Türkiye'den kritik açıklama
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Türk vatandaşlarının Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmalarını kuvvetle tavsiye etti.
Bakanlıktan, Ukrayna’nın Doğu Bölgelerine seyahat ve güvenlik durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, acil durumlarda Kiev Büyükelçiliği'nin (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu kaydedildi.
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