Putin 'sıkıyönetim' yasasını imzaladı: 'İhlali halinde...'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim yasalarını ihlal edenlere para cezası ve 30 güne kadar idari tutuklama öngören yasayı imzaladı. Yasa ayrıca şüpheli yolcu araçlarının para cezası ödenene kadar alıkonulması imkanını da getiriyor.
Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Putin sıkıyönetimin ihlali halinde para cezası ve tutuklama öngören yasayı imzaladı. Yasaya göre, Sıkıyönetim Yasası, federal yasalar ve Rusya Federasyonu'nun sıkıyönetimle ilgili diğer düzenlemeleri tarafından belirlenen kurallara uyulmaması ve yurttaşların giriştikleri eylemlerin cezai suç içermemesi halinde yurttaşlar için 1000 rubleye kadar para cezası veya 30 güne kadar idari tutuklama uygulanabilecek. Yetkililer için ise 2 bin rubleye kadar para cezası ya da 30 güne kadar idari tutuklama cezaları uygulanacak.
Benzer bir suçun araçla işlenmesi halinde ise suçun işlendiği araca el konulabilecek.
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