Putin, Ukrayna savaşına yönelik "sahte haberlere" hapis cezası öngören düzenlemeyi onayladı

Rusya’da, Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

AA
05 Mart 2022 Cumartesi, 01:41
Putin, Ukrayna savaşına yönelik
Abone Ol google-news

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı.


Kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin 'önemli sonuçlar' yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler