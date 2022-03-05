Putin, Ukrayna savaşına yönelik "sahte haberlere" hapis cezası öngören düzenlemeyi onayladı
Rusya’da, Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzaladı.
Kasıtlı şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle, söz konusu haberlerin 'önemli sonuçlar' yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.
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