Putin ve Macron telefonda Ukrayna’daki durumu görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bugün telefonda görüşeceğini doğruladı. Kremlin Sözcüsü Peskov sorular üstüne, ‘Fransa lideri Macron ile yapılacak telefon görüşmesinin Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugünkü programında yer aldığını’ belirtti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Putin ile Macron’un bugün telefonda Ukrayna konulu bir görüşme gerçekleştireceğini, daha önce Elysee Sarayı kaynakları aktarmıştı. Fransız kaynaklar, “Yapmamız gereken, en kötü senaryodan kaçınmak. Devlet Başkanı Putin’i Ukrayna’ya saldırmamaya hâlâ ikna edebileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



