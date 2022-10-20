Putin'den turizm kararı

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Turizm Ajansı'nın (Rostourism) kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Rostourism'in tüm işlevleri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na devredildi.

İmzalanan kararname resmi yasal bilgi portalında yayınlandı ve Kararnamede, "Turizm ve turizm faaliyetleri alanında kamu yönetimini geliştirmek, turizm endüstrisinin gelişiminin verimliliğini artırmak ve federal hükümet organlarının yapısını optimize etmek için Federal Turizm Ajansı'nı kaldırmaya karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.