Putin'den turizm kararı
Rusya lideri Putin, Federal Turizm Ajansı’nın kaldırılmasına karar verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Turizm Ajansı'nın (Rostourism) kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladı.
Rostourism'in tüm işlevleri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na devredildi.
İmzalanan kararname resmi yasal bilgi portalında yayınlandı ve Kararnamede, "Turizm ve turizm faaliyetleri alanında kamu yönetimini geliştirmek, turizm endüstrisinin gelişiminin verimliliğini artırmak ve federal hükümet organlarının yapısını optimize etmek için Federal Turizm Ajansı'nı kaldırmaya karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.
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