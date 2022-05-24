Quad zirvesinden Ukrayna bildirisi: Statüko güç kullanılarak değiştirilemez

24 Mayıs 2022 Salı, 10:47

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde, Tokyo'da ABD, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" Liderler Zirvesi düzenlendi.

Zirveye, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, zirvede Rusya-Ukrayna krizinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik etkilerinin ele alındığını kaydetti.

Kişide, Quad liderlerinin, Ukrayna'daki duruma yönelik endişe taşıdıklarını belirterek, "hukukun üstünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve nerede olursa olsun, statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılmasında anlaştıklarını" söyledi.