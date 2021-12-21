Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

21 Aralık 2021 Salı, 09:50

Getty Images Rai tayfununun şu ana kadar belirlenenden daha büyük can kaybına yol açmasından endişe ediliyor

Filipinler'i etkisi altına alan Rai Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı, yetkililerin son açıklamalarına göre 375'e yükseldi. Ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Saatte 195 kilometre hızla eser rüzgar, ülkenin güneydoğu kesimindeki adalara ulaştığında yaklaşık 400 bin kişi canlarını kurtarmak için iç bölgelere doğru kaçtı.

Polis yetkilileri en az 500 kişinin yaralandığını, 56 kişinin de bulunamadığını söylüyor.

Arama ve kurtarma ekipleri felaketin yaşandığı alanlarda "tam anlamıyla bir yıkım" yaşandığını aktarıyor.

Fakat birçok bölge ile iletişim de kesilmiş olduğundan kayıpların boyutlarını tespit etmek çok zor.

Yaygın toprak kaymaları ve sellerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmiş olmasından korkuluyor.

AFP Yıkıma uğrayan bir çok bölgede elektrik, telefon hatları kesik ve su sıkıntısı var

BBC'ye konuşan Filipinler Kızılhacı Başkanı Richard Gordon, "Birçok bölgenin elektrik ve telefon hatları kesik, çok az suları var" dedi.

Gordon, "Bazı bölgeler var ki, İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalanan yerlerden daha kötü görünüyor" diye konuştu.

Uluslararası Kızılhaç ve Kılılay Dernekleri Federasyonu uzun vadeli yardım çabalarını finanse edebilmek için 22 milyon dolarlık bir acil yardım çağrısı yaptı.

Richard Gordon, "Kızılhaç acil yardım ekipleri sahil bölgelerinde büyük bir yıkım olduğunu aktarıyor. Evler, hastaneler, okullar ve kamu binaları yerle bir olmuş" dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere en kötü etkilenen bölgelere binlerce asker, sahil koruma ve itfaiye personeli gönderildi.

Ordu felaket bölgelerine ihtiyaç malzemesi sevk ediyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de tayfunın etkisi altına aldığı bölgeleri havadan denetledi.

Duterte'nin danışmanları sosyal medyadan Siargo, Dinagat ve Mindanao adalarındaki yıkımı gösteren video kayıtları paylaştılar.

Dinagat adalarının valisi Arlene Bag-ao, Facebook hesabından bölgenin yerle bir olduğunu yazdı.

Bag-ao, "Çiftçilerin tarlaları ve balıkçılarımızın tekneleri paramparça oldu. Evlerimizi kaybettik. Duvarlar ve çatılar uçtu. Su ve yiyecek azalıyor" dedi.

Dinagat Valisi, zararın Yolanda Tayfunu'ndan daha kötü ya da ona benzer bir düzeyde olduğunu da kaydetti.

2013 yılında meydana gelen ve "Haiyan Tayfunu" olarak da bilinen Yolanda, Filipinler'de 6 binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Filipinler'e yılda ortalama 20 tayfun ve fırtına vuruyor.

Rai Tayfunu bu yıl ülkeyi etkisine alan en şiddetli fırtına oldu ve normal fırtına mevsiminden daha geç bir zamanda meydana geldi. Çoğu fırtına Temmuz ile Ekim arasında yaşanıyor.

Bilim insanları uzun süredir insan faaliyetleri yüzünden yükselen küresel sıcaklıkların tayfınların daha şiddetli ve daha sık olmasına yol açtığı uyarısında bulunuyorlar.