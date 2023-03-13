Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti

Güney Afrikalı ünlü rapçi Costa Titch, Johannesburg'da düzenlenen bir müzik festivalinde, konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 20:23
Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti
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Johannesburg Fuar Merkezi'nde (NASREC) düzenlenen Ultra Müzik Festivali'nde sahne alan Costa Titch, konser sırasında iki kere baygınlık geçirdikten sonra fenalaştı. Titch, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Costa Titch'in ailesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sanatçının ölümü doğrulandı, ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Gerçek ismi Constantinos Tsobanoglou olan genç sanatçı, başta Güney Afrika olmak üzere kıta çapında ünlü bir müzisyendi.



Costa Titch rapçi

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