Rehine görüşmelerinin yeniden başladığı iddia edildi

Yayınlanma: 13.12.2023 - 14:03

Güncelleme: 13.12.2023 - 14:03

Katar ve İsrail'in, Avrupa başkentlerinden birinde “olası bir rehine takasına ilişkin gizli görüşmelerde” bulunduğu iddia edildi.

İngiltere merkezli Suudi Arabistan haber sitesi Elaph'a konuşan üst düzey bir diplomatik kaynak, anlaşmanın Hamas tarafından 7 Ekim’de ele geçirilen üç üst düzey İsrail subayı da dahil olmak üzere çocukları, kadınları ve erkekleri kapsamasının beklendiğini açıkladı.

Suudi haber sitesine konuşan kaynak, İsrail’in karşılık olarak El Fetih hareketinin lideri Mervan Barguti de dahil olmak üzere uzun hapis cezalarını çeken on mahkumun aralarında bulunduğu 300 Filistinli tutukluyu serbest bırakmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Elaph'ta yer alan habere göre, müzakerelere katılan İsrail heyeti, istihbarat teşkilatları Mossad ve Şin Bet görevlileri, savaş kabinesinden ve İsrail askeri istihbaratından temsilcilerden oluşuyor. Daha önce Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmelerin Avrupa’ya taşınmasının, “Katar’la işbirliğine yönelik İsrail kamuoyundaki eleştirilerin” neden olduğu belirtildi. Haberde heyetlerin, gizlilik adına her toplantıyı farklı bir yerde gerçekleştirdikleri de öne sürüldü.