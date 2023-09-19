Reuters, Rus gümrük verilerini inceledi: Ukrayna'da üretilen binlerce ton kömür Türkiye'ye ihraç edildi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 13:29

Güncelleme: 19.09.2023 - 13:29

Reuters tarafından incelenen Rus gümrük verilerine göre, Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgelerinde üretilen en az 14,3 milyon dolar değerindeki kömür bu yıl Türkiye'ye ihraç edildi.

Veriler, Şubat ve Temmuz 2023 tarihleri arasında Ukrayna'nın ilhak edilen doğu bölgeleri Donetsk ve Luhansk'tan yaklaşık 160 bin 400 ton kömürün Türkiye'ye geldiğini gösteriyor.

Rakamlar, Türkiye'nin ilhak edilen bölgelerden yapılan kömür ihracatında rahatlıkla en büyük hedef olduğunu ve bu dönemdeki sevkıyatların %95'ini oluşturduğunu gösterdi.

Gümrük verilerinde yer alan üç üretici, Reuters'a söz konusu dönemde iki bölgeden Türkiye'ye kömür sevkıyatı yaptıklarını doğruladı.

Reuters, gümrük verilerinde Donetsk'te üretilen kömürün 2022 yılında Türkiye'ye veya diğer ülkelere sevkıyatına ilişkin herhangi bir bilgi bulamadı.

Gümrük verilerine göre alıcıların Hong Kong, BAE, Belize ve İngiliz Virgin Adaları merkezli şirketler olduğu kaydedildi. Listede hiçbir Türk şirketi bulunmuyor.