Reuters: Suudi Arabistan, Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet edebilir
Reuters'ın aktardığına göre Suudi Arabistan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planlıyor.
Reuters'in bilgi sahibi kaynaklardan aktardığına göre Suudi Arabistan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Mayıs ayında yapılacak Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planlıyor.
Reuters'a konuşan kaynaklar, "Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan önümüzdeki haftalarda Şam'a giderek 19 Mayıs'ta yapılması planlanan zirve için Esad'a resmi davette bulunacak" dedi.
Reuters daha önce kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriye ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerin bozulmasından on yıldan fazla bir süre sonra büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını öne sürmüştü.
Suudi Arabistan 2012 yılında Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, Şam'daki diplomatik misyonunu kapatmış ve Suriye Büyükelçisini sınır dışı etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Erdoğan'dan Akşener'e yeni tehdit
- Selahattin Demirtaş da 'seccade' tartışmasına katıldı!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Erdoğan ve bakanlar için harekete geçildi
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Anne ve kızı peş peşe balkondan atladı