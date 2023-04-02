Reuters: Suudi Arabistan, Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet edebilir

Reuters'ın aktardığına göre Suudi Arabistan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 16:07
Reuters: Suudi Arabistan, Beşar Esad'ı Arap Birliği zirvesine davet edebilir
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Reuters'in bilgi sahibi kaynaklardan aktardığına göre Suudi Arabistan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Mayıs ayında yapılacak Arap Birliği zirvesine davet etmeyi planlıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, "Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan önümüzdeki haftalarda Şam'a giderek 19 Mayıs'ta yapılması planlanan zirve için Esad'a resmi davette bulunacak" dedi.

Reuters daha önce kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriye ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerin bozulmasından on yıldan fazla bir süre sonra büyükelçilik açma konusunda anlaştıklarını öne sürmüştü.

Suudi Arabistan 2012 yılında Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, Şam'daki diplomatik misyonunu kapatmış ve Suriye Büyükelçisini sınır dışı etmişti.


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