Reuters: Türk vatandaşı Kudüs'te İsrail polisini bıçakladı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:49

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:59

Reuters haber ajansı, bir Türk vatandaşının Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladığını ve saldırının ardından Türk vatandaşının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

'TÜRK VATANDAŞININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU' İDDİASI

Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıyı düzenleyen kişinin Türkiye’den turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan olduğu iddia ediliyor.

Saklanan'ın saldırı sonrası polis tarafından olay yerinde vurularak etkisiz hale getirildiği ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

İsrail basınındaki bir başka iddia ise Saklanan’ın olay yerinde öldüğü yolunda.