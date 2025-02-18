Riyad Zirvesi'nden tarihi karar: Savaşın sonu yakın mı?

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:20

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Ukrayna’yı görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ölümleri durdurmak istediğini ve ABD’nin barış istediğini ifade etti.

ABD’nin bu ülkeleri bir araya getirmek için gücünü kullandığını belirten Bruce, Trump’ın Ukrayna ve Rusya’yı ikna edebilecek dünyadaki tek lider olduğunu söyledi.

Bruce, Rubio ve Lavrov’un görüşmede ABD ve Rusya’nın diplomatik misyonlarının işleyişini normalleştirmek ve gerekli adımların atılması amacıyla ikili ilişkilerde "rahatsız edici unsurları" ortadan kaldırmak üzere bir istişare mekanizması kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Bruce, Dışişleri Bakanlarının Ukrayna’daki savaşı mümkün olan en kısa sürede kalıcı, sürdürülebilir ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirmek amacıyla çalışmalara başlamak üzere üst düzey ekiplerin oluşturulması konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre Ukrayna’daki savaşın başarılı bir şekilde sona ermesinin ardından karşılıklı jeopolitik çıkarlar, yatırım fırsatları konularında gelecekteki iş birliği temellerinin atılmasına karar verildi.

Kalıcı barışı sağlamak için bir telefon görüşmesi yapmak ve ardından bir toplantı düzenlemenin yeterli olmadığını belirten Bruce, "Harekete geçmeliyiz. Bugün önemli bir adım attık" dedi.