Rıza dışı cinsel içerikli görüntülere rekor tazminat!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:30

Güncelleme: 14.08.2023 - 17:30

ABD'nin Texas eyaletinden bir kadın, "rızası olmadan çekilmiş cinsel içerikli görüntülerini İnternette yayan" eski erkek arkadaşına açtığı davada 1,2 milyar dolar (yaklaşık 32,5 milyar TL) tazminat almaya hak kazandı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDETMİŞ

Unilad'in haberine göre; adı güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan kadının, dört yıl boyunca ilişki yaşadığı Jamal Jackson Marquees adlı eski erkek arkadaşı, evdeki güvenlik kamerası aracılığıyla sevgilisini gözetlemeye başladı ve bu sayede müstehcen görüntü ve videolarını kaydetti.

Dava dosyasına göre Jamal, ilişkileri Ekim 2021'de resmen sona ermesinin ardından "mahrem görüntüleri sakladı" ve kadına yıllar boyu şantaj yaptı.

SOSYAL MEDYADA YAYDI

Basından derlenen bilgilere göre Jamal, bir süre sonra bu içerikleri Facebook, Instagram ve X gibi sosyal paylaşım ağlarının yanı sıra Porn Hub gibi pornografik içerikli siteler üzerinden yayınlamaya başladı.

Bununla da yetinmeyen Jamal, kadının görüntülerini posta yoluyla yakın çevresine gönderdi ve hatta Zoom’a girerek, kadının iş arkadaşlarıyla yaptığı toplantılar sırasında bu içerikleri yayınladı.

AVUKATI KONUŞTU...

Kadının avukatı Bradford J. Gilde, Jamal'ın kadını "mahvetmeyi amaçladığını" söyledi.

Gilde, karardan son derece memnun olduklarını da sözlerine ekleyerek "Üç yıldır nefesimi tutuyormuşum gibi hissediyorum" dedi.