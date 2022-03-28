Romanya’da mayın görüldü, donanma harekete geçti
Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra Romanya’da da görüldü.
Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.
Türkiye’de görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı.
DONANMA HAREKETE GEÇTİ
Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.
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