Romanya’da mayın görüldü, donanma harekete geçti

Ukrayna’nın Karadeniz’e döşediği mayınlar Türkiye’den sonra Romanya’da da görüldü.

(İHA)
28 Mart 2022 Pazartesi, 21:28
Romanya’da mayın görüldü, donanma harekete geçti
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Ukrayna’nın Rus gemilerine karşı Karadeniz’e döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtularak sürüklenen mayınlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Türkiye’de görülen mayınlar bu kez Romanya’da ortaya çıktı.

DONANMA HAREKETE GEÇTİ

Romanya Donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında tespit edilen mayının bomba imha ekiplerince imha edildiğini duyurdu.



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