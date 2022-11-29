Romanya'dan NATO'ya çağrı: Stratejik konseptin uygulanması gerekiyor

29 Kasım 2022 Salı, 10:22

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Klaus Iohannis, NATO'nun doğu kanadındaki varlığının arttırılması gerektiğini savunarak, bu konudaki stratejinin hızlıca uygulanması çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stotlenberg ile görüştüğünü belirten Iohannis, "Bugün birlikte Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdik. Bu yıl Madrid'de düzenlenen tarihi zirvede alınan kararların mümkün olan en kısa sürede uygulanması gerektiğini vurguladım. Bu kararların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Iohannis, Stoltenberg'e "NATO'nun modernizasyonunu koordine etme çabaları" için teşekkür ederek, doğu kanadında "daha güçlü bir caydırıcı güce" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Iohannis, "2030 Stratejik Konseptin uygulanması, sadece Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğinin değil aynı zamanda uluslararası düzenin istikrarının da bağlı olduğu ittifakımızın daha büyük bir rol üstlenmesine yol açacaktır" diye konuştu.